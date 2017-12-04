Власти Челябинска задумались о переносе автовокзала от ДС «Юность»

Мэрия Челябинска рассматривает вопрос о переносе автовокзала от дворца спорта «Юность».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», перевозчик, обслуживающий междугородние рейсы автовокзала «Юность» нашел место для переноса станции от дворца спорта. Об этом сообщил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.
Новое месторасположение автовокзала также будет в центре города, на улице Труда, отметил градоначальник. Однако подробности планов властей и перевозчика раскрывать не стал.
«Многие высказывают недовольство по поводу расположения автобусной станции, – признал Евгений Тефтелев. – Но есть много и таких, кто уже привык выезжать именно от «Юности». И тех, и других примерно 50 на 50. Но перевозчик уже, можно сказать, определился с новым участком. Это связано с возможным развитием его бизнеса».
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.12.17
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