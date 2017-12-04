Власти Челябинска задумались о переносе автовокзала от ДС «Юность»

Мэрия Челябинска рассматривает вопрос о переносе автовокзала от дворца спорта «Юность».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , перевозчик, обслуживающий междугородние рейсы автовокзала «Юность» нашел место для переноса станции от дворца спорта. Об этом сообщил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Новое месторасположение автовокзала также будет в центре города, на улице Труда, отметил градоначальник. Однако подробности планов властей и перевозчика раскрывать не стал.

«Многие высказывают недовольство по поводу расположения автобусной станции, – признал Евгений Тефтелев. – Но есть много и таких, кто уже привык выезжать именно от «Юности». И тех, и других примерно 50 на 50. Но перевозчик уже, можно сказать, определился с новым участком. Это связано с возможным развитием его бизнеса».

Челябинск, Виктор Елисеев

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