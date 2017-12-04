В Челябинске под суд пойдет воровка, обманывавшая детей

Дело рецидивистки, представлявшейся «подругой мамы», передано в челябинский суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении 50-летней жительницы Варненского района. Она обвиняется в 9 эпизодах квартирных краж с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, женщина с апреля по май 2017 года на улицах Челябинска и Копейска подходила к малолетним детям, преимущественно учащимся начальных классов, которым представлялась знакомой их матери. Она убеждала их в необходимости забрать документы, входила в квартиру, где отвлекала различными просьбами и похищала деньги и золото.

Так, в мае 2017 года варненка под предлогом того, что является знакомой матери, вошла в квартиру с малолетней девочкой, которую отправила на кухню за водой и в это время похитила из шкатулки золотые изделия стоимостью 153 тысячи рублей, а также деньги из прикроватной тумбочки в сумме 400 тысяч рублей.

Общий ущерб, причиненный действиями воровкой, составил более 1 миллиона рублей. Отметим, что ранее женщина уже была судима за совершение аналогичных преступлений, и освободилась из мест лишения свободы лишь в декабре 2016 года.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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