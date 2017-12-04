Магнитогорские металлурги обучают коллег из Китая и Азербайджана

КЦПК «Персонал» Магнитогорского меткомбината развивает международное сотрудничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» обучаются не только работники Группы ПАО «ММК», но и иностранные специалисты.

Так, в «Персонале» прошли обучение две группы китайских металлургов – специалистов завода SHANDONG IRON & Steel GROUP RIZHAO Co.,Ltd. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Производство автомобильного листа на примере ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» нацелена на изучение работы линии горячего оцинкования и линии непрерывного отжига на примере ЛПЦ-11 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

При изучении теории для коллег из Китая акцент делался на виды сортамента, технические характеристики производимого проката, подготовку поверхности проката перед цинкованием, формирование цинкового покрытия, дефекты горячеоцинкованного проката. Практическая часть обучения проходила на промплощадке ММК, а закончилось обучение тестированием и круглым столом, где уже в неформальной обстановке гости высказали удовлетворение полученными знаниями и организацией обучения, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Также обучались в КЦПК «Персонал» руководители и специалисты ООО «Unimetall» (Азербайджан), которые прошли программу повышения квалификации «Особенности технологии производства проката с полимерным покрытием в ПАО «ММК». В рамках расширения и развития профессиональных компетенций в области технологий производства листового проката с полимерным покрытием слушатели изучили технологии и оборудование основных технологических участков, контроль поступающих материалов и готового проката, а также ознакомились с методами испытания полимерных материалов и научились работе с соответствующими приборами. Практическая часть обучения прошла на площадке северного блока производства металла с покрытием ПАО «ММК».

Челябинск, Виктор Елисеев

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