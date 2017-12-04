Главе южноуральского села предъявлено обвинение во взятках и превышении

В Челябинской области главе сельского поселения предъявлено обвинение в получении взяток, превышении должностных полномочий и растрате.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, главе Баландинского сельского поселения Красноармейского района предъявлено обвинение сразу по пяти статьям Уголовного кодекса РФ: растрата, покушение на превышение должностных полномочий, превышение должностных полномочий, покушение на получение взятки и получение взятки.

По версии следствия, в 2016 году чиновница получила взятки от местных жителей в общей сумме 220 тысяч рублей за незаконное предоставление 2 земельных участков на территории Баландинского сельского поселения. Также, превышая должностные полномочия, она незаконно предоставила гражданам 4 земельных участка, стоимостью более 400 тысяч рублей и покушалась на получение взятки в сумме 500 тысяч рублей за выделение 3 земельных участков. Кроме того, ею было присвоено имущество сельского поселения на сумму более 40 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области. По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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