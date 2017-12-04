В Челябинске продолжается охота на «чадящие» автомобили

Мэрия продолжает охоту на «чадящие» машины и запрещает грузовикам ездить по городу в период НМУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , за три последних дня минувшей недели сотрудники ГИБДД составили 26 административных протоколов по фактам превышения загрязняющих веществ в выхлопных газах. Об этом заявил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Это не единственное достижение в борьбе со смогом, уверены в администрации города. Так, за это же время в Челябинск не пустили больше 20 большегрузов, рассказал градоначальник.

По словам чиновника, полученная им «инсайдерская информация» свидетельствует, что водители грузовиков уже сами начинают воздерживаться от въезда в город в периоды НМУ. Конечно, если бы не «инсайдеры», кампания по борьбе с последствиями неблагоприятных метеоусловий могла бы вызвать множество вопросов. Ведь ничего, кроме как «мы не разделяем полномочия, работаем совместно с министерством экологии, с промышленными предприятиями, с федеральными структурами», Евгений Тефтелев о работе с теми же промышленниками не сказал.

Зато поведал, что город уже приобрел 5 газоанализаторов стоимостью 100 тысяч рублей каждый для оценки воздействия на атмосферу автомобильного транспорта, в планах – купить еще 5. Ну, и пресловутые большегрузы, которые, согласно распоряжению, во время объявления НМУ в городе днем двигаются через объездные магистрали, и только ночью могу передвигаться собственно по Челябинску.

Только, как на грех, в минувшие выходные неблагоприятные метеоусловия в Челябинске наблюдались именно в ночное время: как в субботу, так и в воскресенье. Вот и получается, что грузовики продолжают насыщать воздух города выхлопами в периоды НМУ. О том же, что ночью чувствительность челябинцев к смогу отнюдь не притупляется, мэрии стоило бы уже знать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.12.17

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