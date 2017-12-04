Не совпало: в Челябинской области у полицейской отобрали квартиру и иномарки

Сотрудница полиции южноуральского ЗАТО рассталась с иномарками и квартирой за жизнь не по средствам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Озерского городского суда, судебная инстанция удовлетворила исковые требования прокурора ЗАТО об обращении в доход государства имущества сотрудницы полиции.

«По результатам проведенной прокуратурой проверки выявлен факт несоответствия расходов женщины, занимающей должность федеральной государственной службы, и ее близких родственников их доходам», – отметили в суде. Так, было установлено, что в 2015 году у нее появились квартира и две иномарки, однако доказательств, подтверждающих приобретение этого имущества, указанного в ежегодно предоставляемых сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих и несовершеннолетних детей, на законные доходы, ей самой и ее сожителем не предоставлено.

В соответствии с решением суда в доход Российской Федерации обращены принадлежащие полицейской на праве собственности легковые автомобили «Тойта Лэнд Круизер 200» и «Тойота Рав 4», а также квартира.

Челябинск, Виктор Елисеев

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