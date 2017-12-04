«Смирение с маршруткой»: муниципальные перевозчики Челябинска уходят в автономное плавание

Власти Челябинска намекнули, чего следует ожидать от развития муниципального транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , руководство Челябинска заявило, что было не в курсе пересмотра скидочной политики ООО «Общественный городской транспорт». В результате максимальная скидка, предоставляемая кредитующим сферу горожанам, по транспортной карте была уменьшена вдвое – с 20% до 10%. Это признал сегодня глава города Евгений Тефтелев.

Напомним, о том, что ООО ОГТ срезал скидку при оплате проезда по транспортной карте с 1 декабря, горожане узнали в минувшие выходные, когда оплачивали проезд после привычного пополнения карты, и вместо 18 рублей 40 копеек заплатили 20 рублей 70 копеек.

Оказалось, что сюрпризом такое решение стало не только для рядовых горожан, но и для мэра. Евгений Тефтелев пообещал дать поручение управлению транспорта проверить обоснованность новации. Однако это уже второй раз, когда руководство ООО ОГТ действует, не ставя в известность администрацию Челябинска. Таким образом, формируется неприятная тенденция.

Стоит отметить также, что фактически управление транспорта не имеет возможности сколь-нибудь повлиять на деятельность ООО. И дело не только в хозяйственной самостоятельности общества. По сути, управление транспорта не имеет никакого отношения к данному хозяйствующему субъекту. ООО «Общественный городской транспорт» учреждено МУП «Службы организации движения» и МУП «Служба благоустройства». И хотя формально эти муниципальные предприятия имеют право вмешиваться в деятельность ОГТ, однако подконтрольны они отнюдь не управлению транспорта, а комитету по управлению имуществом и земельным отношениям. Видимо, поэтому директор предприятия Дмитрий Холод и не считает нужным советоваться с управлением транспорта.

Что касается непосредственных учредителей пока еще муниципального перевозчика, то об их желании вмешиваться в действия подконтрольного общества можно судить по позиции МУП «Служба организации движения» (95% в уставном капитале ОГТ). Напомним, что объясняя изменение максимальной скидки при оплате проезда по транспортной карте, в МУПе заявили, что подобные вопросы перевозчик принимает самостоятельно. Еще раз подчеркнем: в данном случае речь идет о предприятии, на 95% принадлежащем Службе организации движения.

По сути, неподвластное ничьему контролю руководство Общественного городского транспорта может позволить себе любимые эксперименты. Может даже окончательно разорить предприятие. На мэрии это никоим образом не скажется. Да, придется отвечать учредителям, но исключительно уставным капиталом. А уставный капитал общества – 10 тысяч рублей.

Между тем, эксперты транспортной отрасли уже строят прогнозы дальнейшего развития событий:

«Я боюсь вот чего: 1) Пассажир думает: «разница всего 2,30, пополнения у кондуктора теперь нет, вот это мне искать киоск или ЧИБ или автовокзал – ну, не по дороге и неудобно, возни больше – буду ездить за 23. 2) Поездив за 23, пассажир думает: «да надоело – у них то простой, то перекрытие, и вообще ползёшь на них. Если будут попадаться – буду ездить, а так пойду-ка я на маршрутку – разница то всего 2 рубля». Да, общая разница 4,30, поэтому я и написал смирение с маршруткой в два этапа, не сразу..., пишет один из участников транспортного форума Челябинска. – Конечно, есть часовой (билет), но у нас нет нормальных пересадочных узлов и нет нормального тактового расписания, позволяющего от пересадочного узла сократить время ожидания до 3-5 минут максимум.

К примеру, между 7 троллейбусом + 17 троллейбус логичнее выбрать 92-й ПАЗ – не терять время на пересадке на Алом поле, где ещё и остановки разнесены от перекрёстка. Можно вместо 92-го проехать 15 автобусом + 64 автобус – но, во-первых, если бы не приколы ООО «Третий автобусный парк», а, во-вторых, зачем, если при двух рублях разницы 92 уж точно повернёт налево... Ну, и по другим направлениям можно кучу таких примеров привести, разве что ЮУрГУ – АМЗ проще с пересадкой на двух троллейбусах, чем дождаться 104 маршрутку – и то, если от троллейбусов №7 и №12 до дома идти недалеко».

Впрочем, все эти рассуждения вряд ли тронут руководство города, имеющего весьма смутное представление об общественном транспорте Челябинска. Так, мэр Евгений Тефтелев, вспоминая прошедшие на прошлой неделе торжества, посвященные 75-летию начала работы в городе троллейбусов, сначала назвал их трамваями, а потом рассказал о низкопольных троллейбусах, хотя в Челябинске таковых нет (в отличие, опять-таки, от трамваев – одна низкопольная машина по городу ходит). Тут уже не до нюансов в перспективе развития общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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