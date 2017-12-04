Уральцы замерли перед экранами смартфонов на время жеребьевки ЧМ-2018

Трансляция жеребьевки ЧМ-2018 Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «МегаФон», вечер пятницы уральцы провели в мобильном интернете. Период с восьми до десяти вечера стал самым насыщенным за неделю по объему скаченного трафика. Такую активность вызвала онлайн-трансляция жеребьевки Чемпионата мира по футболу – 2018 и обсуждение ее итогов.

Каждый час клиенты «МегаФона» создавали столько трафика, что его хватило бы на просмотр 15 тысяч футбольных матчей. Среди жителей крупных городов, следящих за важным футбольным мероприятием в режиме онлайн, больше всего фанатов оказалось в Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Здесь трафик увеличился на треть. Самая популярная социальная сеть – Вконтакте.

Самыми активными болельщиками, следящими за жеребьевкой Чемпионата миру по футболу – 2018 со смартфонов, стали жители небольших населенных пунктов. К примеру, в поселке Рощино Челябинской области жители увеличили объем интернет-трафика сразу в 80 раз.

Для любителей футбола, которые не смогли наблюдать церемонию по телевизору, «МегаФон» организовал онлайн-трансляцию в мобильном приложении «МегаФон.ТВ». С помощью качественного соединения и высокой скорости 4G тысячи зрителей в любом месте смогли узнать, кто же стал командами-соперниками России и поделиться этим в социальных сетях.

В день жеребьевки для постоянного мониторинга состояния инфраструктуры и нагрузки непрерывно работал специальный Центр управления информационными технологиями. Благодаря ISDN-телефонии комментаторы и журналисты транслировали происходящее без задержек, а качество «голоса» при этом оставалось на высшем уровне.

«Жеребьевка прошла на высшем уровне. Техническая команда «МегаФона», в которую вошли пять инженеров из Уральского филиала, поддерживали работоспособность транспортной сети в Столичном филиале как во время подготовки, так и в период проведения мероприятия. Мы оперативно реагировали на возможные инциденты, а также вели мониторинг по устранению предаварийных ситуаций на сети», – отметил Андрей Нестеров, старший инженер по эксплуатации транспортной сети компании «МегаФон» на Урале.

«МегаФон» обеспечил место проведения церемонии качественной мобильной связью, беспроводным и проводным доступами в интернет, VPN и фиксированной связью. Также было организовано техническое оснащение ключевых объектов: место проведения жеребьевки в Кремле, штаб-квартира FIFA, отели участников жеребьевки, аэропорты Москвы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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