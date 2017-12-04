На Южном Урале неизвестные расстреляли газопровод

В Челябинской области едва не взлетел на воздух газопровод.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», инцидент произошел в минувшие выходные.

Сообщение об утечке газа из газопровода между селом Погорелка и деревней Долговка поступило в аварийную службу газораспределительной организации 2 декабря. По предварительным данным, неизвестные прострелили подводящий газопровод из стрелкового оружия.

Для устранения угрозы взрыва газовики вынуждены были в срочном порядке перекрыть запорные устройства на газопроводе. Без газоснабжения остались все жители деревни Долговка – 110 домовладений частного сектора, мастерские, животноводческие комплексы, а также котельная, которая обслуживает детский сад и школу. Участок поврежденной газовой трубы пришлось полностью заменить.

Демонтированный поврежденный участок трубы передали в следственные органы. Теперь полиция будет устанавливать виновника, устроившего стрельбу вблизи газопровода высокого давления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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