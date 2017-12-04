Газовики вынудили саткинский «Магнезит» выплатить многомиллионный долг

Градообразующее предприятие Сатки выплатило многомиллионный долг под угрозой банкротства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , газотранспортное предприятие пошло на крайние меры, чтобы закончить судебную тяжбу, длившуюся больше года. Спор возник в 2016 году, когда АО «Газпром газораспределение Челябинск» подало в суд на «Магнезит» с требованием взыскать с предприятия почти 150 миллионов рублей.

Представители саткинского предприятия отрицали наличие задолженности, направив в суд встречный иск о признании отсутствующим у «дочки» «Газпрома» права собственности на участок газопровода, за транзит по которому и был выставлен счет, так как трубопровод располагался на территории «Магнезита». И хотя весной нынешнего года Арбитражный суд Челябинской области поддержал позицию саткинского комбината, позднее газовикам удалось оспорить решение.

В итоге 29 ноября АО «Газпром газораспределение Челябинск» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с требованием признать ПАО «Магнезит» банкротом. Исковые требования газораспределительное предприятие оценило в 146,9 миллиона рублей. Лишь после этого, 1 декабря, саткинское предприятие выплатило долг. Сегодня, 4 декабря, газовики внесли в арбитраж ходатайство о возврате искового заявления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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