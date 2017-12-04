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Понедельник, 4 декабря 2017, 18:03 мск

Челябинск

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Газовики вынудили саткинский «Магнезит» выплатить многомиллионный долг

Газовики вынудили саткинский «Магнезит» выплатить многомиллионный долг

Градообразующее предприятие Сатки выплатило многомиллионный долг под угрозой банкротства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», газотранспортное предприятие пошло на крайние меры, чтобы закончить судебную тяжбу, длившуюся больше года. Спор возник в 2016 году, когда АО «Газпром газораспределение Челябинск» подало в суд на «Магнезит» с требованием взыскать с предприятия почти 150 миллионов рублей.

Представители саткинского предприятия отрицали наличие задолженности, направив в суд встречный иск о признании отсутствующим у «дочки» «Газпрома» права собственности на участок газопровода, за транзит по которому и был выставлен счет, так как трубопровод располагался на территории «Магнезита». И хотя весной нынешнего года Арбитражный суд Челябинской области поддержал позицию саткинского комбината, позднее газовикам удалось оспорить решение.

В итоге 29 ноября АО «Газпром газораспределение Челябинск» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с требованием признать ПАО «Магнезит» банкротом. Исковые требования газораспределительное предприятие оценило в 146,9 миллиона рублей. Лишь после этого, 1 декабря, саткинское предприятие выплатило долг. Сегодня, 4 декабря, газовики внесли в арбитраж ходатайство о возврате искового заявления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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