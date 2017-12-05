В Челябинске из-за ледового городка перекроют движение

В центре одного из районов Челябинска перекроют движение из-за ледового городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, за зиму будет частично закрыто движение по улице Жукова в Металлургическом районе города.

«Для строительства и эксплуатации ледового городка до 28 февраля 2018 года будет закрыто движение транспорта по улице Жукова на участке между четной и нечетной стороной улицы Богдана Хмельницкого», – отметили чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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