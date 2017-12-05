Директор челябинского филиала ФГУП погорел на взятке

Руководитель челябинского филиала ФГУП отправлен под домашний арест за взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, директору челябинского филиала ФГУП «Экран» (предприятие по техническому обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обороны) предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным следствия, в ноябре 2017 года в Златоусте мужчина потребовал от руководителя коммерческой организации взятку в 400 тысяч рублей за возмещение фирме затрат на капитальный ремонт арендованных у ФГУП помещений. При передаче 200 тысяч рублей он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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