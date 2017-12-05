Челябинская полиция оштрафовала за выбросы полторы сотни грузовиков

В Челябинске полиция оштрафовала за несанкционированные выбросы полторы сотни большегрузов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, с 1 декабря в городе ведется активная работа по выявлению грузовых автомобилей, выхлопы которых не соответствуют нормативам. В связи с режимом неблагоприятных метеорологических условий сотрудниками ГИБДД Челябинска проводятся замеры загрязняющих веществ в отработанных газах автомобилей.

Проверке подлежат грузовые автомобили, оснащенные дизельными двигателями. В случае выявления превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах автотранспорта, в отношении водителей принимаются меры административного воздействия по статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ (эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума). В отношении должностных лиц, ответственных за выпуск в эксплуатацию данных автомобилей, возбуждается дело об административном правонарушении по статье 8.22 КоАП РФ (выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума).

С начала рейда сотрудниками ГИБДД на автомобили, не соответствующих нормам по выхлопам, составлено более 140 административных протоколов.

Данные мероприятия в городе Челябинске проводятся на постоянной основе, предупредили в полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.17

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