Суд отклонил апелляцию собственника Ашинского химзавода

Областной суд оставил в силе приговор в отношении собственника Ашинского химического завода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, судебная коллегия по уголовным делам областного суда в апелляционной инстанции рассмотрела уголовное дело в отношении экс-депутата законодательного собрания региона, бывшего председателя совета директоров и фактического руководителя ОАО «Ашинский химический завод» Валерия Алешкина.

Ранее Ашинским городским судом он признан виновным в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия и приговорен к пяти года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 150 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.

В суде установлено, что в 2008-2011 годах Алешкин похитил деньги, принадлежащие юридическим лицам из числа иностранных контрагентов завода на общую сумму более 12 миллионов рублей.

Кроме того, путем вывода активов под видом гражданско-правовых сделок по продаже имущества завода и его перерегистрации на баланс иных подконтрольных ему предприятий, ухудшил финансовое положение завода, что привело к его банкротству.

Действия Алешкина причинили существенный вред организациям-кредиторам, а также государству, на общую сумму около 260 миллионов рублей.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор, настаивая на невиновности и прекращении уголовного дела.

Апелляционной инстанцией областного суда приговор оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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