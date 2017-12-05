Искала клиентов: в Кыштыме пьяная директор похоронного бюро устроила гонки по городу

Полиция Кыштыма задержала предпринимательницу, разъезжавшую по городу подшофе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью наряд ДПС остановил на улице Республики автомобиль «Ниссан Террано». За рулем оказалась директор ритуального салона «Вечность».
В ходе проверки документов полицейские выяснили, что у молодой женщины никогда не было водительских прав. «Кроме того, у нее были явные признаки алкогольного опьянения», – цитирует «Кыштымский рабочий» инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллу Завалий. Автоледи не стала отказываться от прохождения медицинского освидетельствования, и его результаты подтвердили подозрения стражей порядка: содержание алкоголя в крови предпринимательницы вдвое превышало норму.
Теперь женщине грозит арест от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей. Кстати, арестовывать ее не стали: помещение для задержанных в административном порядке к тому моменту было уже занято мужчинами.
Кстати, в этом году автоледи уже привлекали к административной ответственности за езду без прав. Кроме того, в тот раз женщина не пропускала пешеходов и превышала скорость более чем на 40 километров в час.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.12.17
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