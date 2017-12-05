Искала клиентов: в Кыштыме пьяная директор похоронного бюро устроила гонки по городу

Полиция Кыштыма задержала предпринимательницу, разъезжавшую по городу подшофе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня ночью наряд ДПС остановил на улице Республики автомобиль «Ниссан Террано». За рулем оказалась директор ритуального салона «Вечность».

В ходе проверки документов полицейские выяснили, что у молодой женщины никогда не было водительских прав. «Кроме того, у нее были явные признаки алкогольного опьянения», – цитирует «Кыштымский рабочий» инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллу Завалий. Автоледи не стала отказываться от прохождения медицинского освидетельствования, и его результаты подтвердили подозрения стражей порядка: содержание алкоголя в крови предпринимательницы вдвое превышало норму.

Теперь женщине грозит арест от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей. Кстати, арестовывать ее не стали: помещение для задержанных в административном порядке к тому моменту было уже занято мужчинами.

Кстати, в этом году автоледи уже привлекали к административной ответственности за езду без прав. Кроме того, в тот раз женщина не пропускала пешеходов и превышала скорость более чем на 40 километров в час.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.17

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