В центре Челябинска маршрутный автобус сбил пенсионерку

Муниципальная маршрутка сбила пенсионерку, переходившую дорогу на «зеленый».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в около 12:30 4 декабря недалеко от дома №17 по улице Доватора.

Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №66, совершил наезд на 78-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С травмами пенсионерка была госпитализирована.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Отметим, что маршрут №66 обслуживает ООО «Общественный городской транспорт», учрежденное структурами, принадлежащими мэрии Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.17

Жителям Копейска предложили скинуться на оздоровление городского транспорта. / В Миассе старушка за полмиллиона рублей «исцелила» дочь от смертельного приворота. / Искала клиентов: в Кыштыме пьяная директор похоронного бюро устроила гонки по городу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»