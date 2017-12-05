РМК отреагировала на заявление Путина о ГОКе: Томинский лес горит ударными темпами (ВИДЕО)

Эко-активисты обвинили Русскую медную компанию в ускоренном уничтожении Томинского леса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , после звонка президента России Владимира Путина одному из лидеров движения «Стоп-ГОК» Василию Московцу работы по уничтожению Томинского леса лишь ускорились. Об этом сообщает эко-активист Борис Золотаревский.

«Местные жители говорят, что после звонка Путина РМК-ашники совсем сорвались с цепи: начали ещё сильнее выжигать Томинский лес. Помимо этого, они стали демонстрировать свою силу и вседозволенность, гоняя на квадроциклах и машинах с мигалками среди поселковых избушек», – написал общественник в социальных сетях.

Активист лично побывал на месте работ по строительству Томинского ГОКа (принадлежит Русской медной компании).

Увиденное поразило общественника

«Первое, что бросилось в глаза – огромное количество срубленных деревьев, которые активно жгут, – рассказал активист. – Никакого стеснения: открытый огонь, едкий дым, уже догорающие, обуглившиеся берёзы. Зрелище не из приятных».

При этом участник движения «Стоп-ГОК» Гамиль Ассатулин, задержанный в сентябре за поджог на участке, предназначенном для строительства Томинского ГОКа, нескольких бревен, до сих пор находится в СИЗО, напоминает Борис Золотаревский. «В Кремле поставили плюсик рядом со строчкой «отреагировать на протесты челябинцев», дело сделано, – возмущается эко-активист. – Что ж, выборы всё ближе…»

Челябинск, Виктор Елисеев

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