Астрофизики услышали сигнал «прорывающегося» в атмосферу НЛО

Ученые зафиксировали в верхних слоях атмосферы Земли странный радиолокационный сигнал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , нетривиальный радарный ответ на транслируемый трекер детектор метеоров LiveMeteors, расположенных в Вашингтоне, зафиксировал 2 декабря.

Сигнал длился около двух минут. Исследователи уверены, что это не было метеорное эхо. Дело в том, что радиоволны УВЧ иногда оказываются под воздействием распространения ионного излучения, получившего название «спорадического эха» (Sporadic E). Об этом, кстати, «радиоохотников» с самого начала предупреждают администраторы сайта проекта LiveMeteors. Однако это явление в северном полушарии можно наблюдать летом. Поэтому зафиксированный сигнал не мог быть следствием подобных «помех».

Астрофизики предполагают, что зафиксированный сигнал возник при вхождении чего-то большого в верхние слои земной атмосферы. Не исключено, что это мог быть огромный НЛО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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