В Челябинске подросток упал с балкона 12-го этажа

Челябинский школьник упал с12-гоэтажа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской службы спасения, инцидент произошел во второй половине дня 5 декабря в Металлургическом районе.

С подъездного балкона 12-го этажа дома, расположенного по улице Пети Калмыкова, упал 13-летний подросток. По данным службы спасения, подросток был в теплой одежде, что смягчило удар при падении.

Мальчик упал на козырек второго этажа и получил многочисленные травмы. Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии. В лечебном учреждении подросток скончался.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.12.17

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