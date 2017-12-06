В Челябинске подросток упал с балкона 12-го этажа

Челябинский школьник упал с12-гоэтажа.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской службы спасения, инцидент произошел во второй половине дня 5 декабря в Металлургическом районе.
С подъездного балкона 12-го этажа дома, расположенного по улице Пети Калмыкова, упал 13-летний подросток. По данным службы спасения, подросток был в теплой одежде, что смягчило удар при падении.
Мальчик упал на козырек второго этажа и получил многочисленные травмы. Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии. В лечебном учреждении подросток скончался.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.12.17
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