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Среда, 6 декабря 2017, 09:25 мск

Челябинск

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Челябинскую городскую Думу стала фигурантом административного дела

Челябинскую городскую Думу стала фигурантом административного дела

Антимонопольщики завели дело на Челябинскую городскую Думу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба подозревает в действиях Челябинской городской Думы нарушение антимонопольного законодательства.

Напомним, в начале года Челябинское УФАС России выдало 3 предупреждения по факту организации парковок в областном центре с признаками нарушения закона о защите конкуренции – Челябинской городской Думе, мэрии Челябинска и МБУ «Городские парковки».

Челябинская городская Дума частично исполнила предупреждение Челябинского УФАС России, однако, ряд вопросов в принятом Порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, по-прежнему остался неурегулированным.

Так, депутаты, как и требовал надзорныйорган, определилаи что парковки создаются только в границах автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ранее Порядок допускал создание парковок за пределами автомобильных дорог общего пользования.

Однако Челябинская городская Дума не регламентировала следующие нерешенные вопросы: какие лица могут быть инициаторами создания парковки, сроки и порядок подачи предложения/заявления о создании парковки, порядок их рассмотрения, порядок принятия актов, которыми такие парковки создаются, в том числе сведения, которые содержатся в таком акте, сроки и т.д.

В результате при утверждении мэрией перечня парковок могут быть не указаны ни ее размеры, ни количество парковочных мест, ни сведения о ее привязке к определенной автомобильной дороге.

Кроме того, Порядок определяет, что обслуживание парковки осуществляет оператор парковки, которым может быть муниципальное учреждение. При этом Порядок предполагает предоставление возможности использования земельного участка такому учреждению в нарушение земельного законодательства и без конкурентных процедур.

Также оператором парковки может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, но уже на существенно других условиях. Указанные хозяйствующие субъекты могут быть привлечены к организации парковок только в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности, о концессионных соглашениях или о муниципально-частном партнерстве. При этом для их привлечения необходима полная информация об объекте, на котором планируется организовать работу парковок.

По предварительным данным, в результате таких положений Порядка муниципальному учреждению могут быть созданы преимущественные условия на рынке оказания услуг парковок, в том числе по причине предоставления земельных участков под парковки без торгов и в нарушение земельного законодательства.

Дело возбуждено по признакам нарушения части 1 статьи 15 закона о защите конкуренции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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