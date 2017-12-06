Полиция задержала одного из копейских застройщиков за обман дольщиков

В Челябинской области возбуждено очередное уголовное дело по факту мошенничества в сфере жилищного строительства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственный отдел полиции Копейска возбудил уголовное дело в отношении руководства нескольких застройщиков города.

В рамках расследования уголовного дела следователи ОМВД Копейска и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейскогоглавка провели обыски в офисах строительных организаций, в том числе в ООО «Урал Строй». Данные мероприятия направлены на установление фактов хищения денежных средств участников долевого строительства.

Один из подозреваемых, по результатам проведенных следственных действий, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Намечен план следственных и оперативных мероприятий, направленный на сбор доказательственной базы. Следователи проводят мероприятия по установлению всех участников долевого строительства и последующего признания их в качестве потерпевших, а также по установлению общей суммы неисполненных обязательств по заключенным с физическими и юридическими лицами договорам долевого участия»,– сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Ход расследования взят на контроль начальником Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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