Супруги из Челябинска получили 15 лет на двоих за любовь к «закладкам»

Супружеская пара из Челябинска отправится за решетку за незаконный оборот наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал горожан виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В суде установлено, что супруги, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получили через место скрытого хранения крупную партию синтетического наркотика, который хранили у себя дома, где производили расфасовку наркотического средства по отдельным сверткам и пакетам. В январе 2017 года она разместили на территории Челябинска семь тайников с наркотическими веществами, информацию о месте нахождения которых сообщили соучастникам.

Преступная деятельность семейной пары была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли наркотические средства из тайников до передачи их приобретателям.

Подсудимые вину в совершении инкриминируемого им преступления признали в полном объеме.

За совершение указанного преступление мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщине – 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.12.17

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