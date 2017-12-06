Без виражей и трамплинов: главный ледовый городок Челябинска построят по новым правилам (ФОТО)

В Челябинске приступили к строительству ледового городка на площади Революции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», победителем конкурса на установку ледяных конструкций второй год подряд стала екатеринбургская компания «Уральский лед». На сегодняшний день подрядчик частично возвел ледяной забор и приступил к монтажу оснований будущих горок.

В этом году на строительство ледового городка потребуется более тысячи кубометров льда

По традиции, льдины вырезали из Шершневского водохранилища, Первого озера и студенческого карьера

Главный ледовый городок будет посвящен чемпионату мира по хоккею среди юниоров.

Напомним, масштабные соревнования пройдут в Челябинске с 19 по 29 апреля следующего года.

Основной забавой ледового городка станет катание с горок

Всего на площади Революции появится 14 ледяных скульптур

В их числе главные новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка, хоккеисты из советского мультфильма Бориса Дежкина «Шайбу! Шайбу!», а также герои сказочной повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, кот и пес».

Ледяные конструкции в зависимости от возраста посетителей будут размещены в разных зонах. Высота самой маленькой составит 3 метра, самой большой – 8 метров. Пожалуй, самой необычной станет пятискатная горка «овертайм», а вот самой захватывающей челябинцам отныне жидать не придется. «В этом году вступает в силу новый ГОСТ, в соответствии с которым скаты горок должны быть прямыми – без виражей, препятствий, – пояснил чиновник. – В документе четко прописан угол наклона ската, его длина, крепления горки к поверхности земли, ширина ступеней, размер перил. Поэтому полет инженерной мысли в данном случае не актуален».

Все композиции будут подсвечиваться изнутри светодиодными лампочками

Дополнительные гирлянды также появятся по периметру городка и на главной новогодней красавице – 25-метровой искусственной ели.

Строительные работы планируется завершить к 23 декабря. Официальное открытие ледового городка состоится 25 декабря в 17 часов. Праздник начнется с подведения итогов ежегодного конкурса «Дед Мороз Южного Урала».

Отметим, треть площадки в центре города в новогодние праздники займет передвижной луна-парк. Там же будут работать горячие точки питания, посетителям предложат прокатиться на санях.

Со 2 января на площади Революции начнутся новогодние утренники.

Для праздничных мероприятий будет оборудована небольшая сцена с фан-зоной для любителей хоккея

Добавим, на возведение ледового городка 2018 года из бюджета Челябинска выделено 6,5 миллиона рублей. Еще 3,5 миллиона чиновники потратят на содержание, экстренный ремонт и демонтаж ледяных фигур.

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

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