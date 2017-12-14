Обойдутся президентом: в Челябинске отменили новогодний фейерверк

Власти Челябинска отказались от фейерверка в новогоднюю ночь.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении культуры, праздничная программа в ледовом городке на площади Революции начнется 31 декабря в 23:00. Челябинцев и гостей города ждут выступления творческих коллективов, конкурсы, дискотека. За несколько минут до боя курантов в центре Челябинска начнется трансляция новогоднего поздравления Владимира Путина.

А вот салютных залпов в честь наступления нового года челябинцы не услышат: в этом году городские власти решил отказаться от фейерверков. Причиной тому стала нехватка финансирования. Сколько именно денег необходимо направить из бюджета на новогодний салют, в управлении культуры ответить затруднились.

Напомним, неделю назад в рамках презентации строительства ледового городка начальник ведомства Дмитрий Назаров уверял журналистов, что ведутся переговоры по поводу новогоднего фейерверка. Позднее чиновник сообщил в СМИ, что от этой идеи пришлось отказаться: по технике безопасности на площади Революции запрещено запускать салют. Каким образом, власти получили разрешение на прошлогодний фейерверк в новогоднюю ночь, выяснить не удалось.

Как уже сообщал «Новый День», официальное открытие главного ледового городка Челябинска, посвященного грядущему чемпионату мира по хоккею среди юниоров, состоится 25 декабря в 17:00. Основной забавой в новогоднем городке станет катание с горок. Всего на площади Революции появится 14 ледяных конструкций. На возведение ледового городка из бюджета Челябинска выделено 6,5 миллионов рублей. Еще 3,5 миллиона чиновники потратят на содержание, ремонт и демонтаж ледяных фигур.

Челябинск, Юлия Димова

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