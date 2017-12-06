Многодетным Южного Урала дадут по 10 тысяч рублей

Многодетным семьям в Челябинской области будут оплачивать содержание ребенка до трех лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, с 1 января 2018 года на Южном Урале будет введена новая ежемесячная денежная выплата малообеспеченным многодетным семьям.

Соответствующий законопроект разработан Правительством Челябинской области и в ближайшее время будет передан на утверждение депутатов Законодательного собрания. Планируется, что он будет утвержден до конца года и вступит в силу с 1 января 2018 года. По предварительным данным министерства социальных отношений новое пособие в следующем году охватит более 4 тысяч юных южноуральцев. На эти цели направят 315,2 миллиона рублей из регионального и 184,3 миллиона рублей из федерального бюджетов.

Как пояснила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина, новое пособие будет назначаться на детей от ноля до трех лет, рожденных в малообеспеченных многодетных семьях после 31 декабря 2017 года. Размер пособия составит 10 тысяч 221 рубль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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