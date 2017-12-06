Южноуральским подросткам грозит срок за мат на флаге России

Три южноуральца предстанут перед судом за надругательство над государственным флагом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех местных жителей, двое из которых являются несовершеннолетними. Они обвиняются в надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации.

В ходе расследования установлено, что в апреле 2017 года один из молодых людей сорвал российский флаг со здания администрации Дубровского сельского поселения, после чего подростки принесли флаг в подъезд одного из домов в поселке Дубровка, где маркерами нанесли грубую нецензурную брань, циничные надписи и рисунки на полотнище.

С указанным флагом злоумышленники вскоре были задержаны на улице главой сельского поселения.

Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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