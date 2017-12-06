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Среда, 6 декабря 2017, 11:51 мск

Челябинск

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Южноуральским подросткам грозит срок за мат на флаге России

Южноуральским подросткам грозит срок за мат на флаге России

Три южноуральца предстанут перед судом за надругательство над государственным флагом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех местных жителей, двое из которых являются несовершеннолетними. Они обвиняются в надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации.

В ходе расследования установлено, что в апреле 2017 года один из молодых людей сорвал российский флаг со здания администрации Дубровского сельского поселения, после чего подростки принесли флаг в подъезд одного из домов в поселке Дубровка, где маркерами нанесли грубую нецензурную брань, циничные надписи и рисунки на полотнище.

С указанным флагом злоумышленники вскоре были задержаны на улице главой сельского поселения.

Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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