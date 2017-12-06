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Среда, 6 декабря 2017, 13:18 мск

Челябинск

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Заболеваемость пневмонией на Южном Урале выросла на 10 процентов

Заболеваемость пневмонией на Южном Урале выросла на 10 процентов

Уровень заболеваемости пневмонией в Челябинской области за неделю вырос на 10%.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в регионе оценивается как не эпидемическая.

За 49 неделю 2017 года (27 ноября -3 декабря) зарегистрировано 24 тысячи 675 случаев ОРВИ (показатель заболеваемости составил 74,7 на 10 тысяч населения), что выше уровня предыдущей недели на 7,4%. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 12,2 %. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Рост заболеваемости зарегистрирован в 29 муниципальных образованиях области. В Челябинске за прошедшую неделю зарегистрировано 10 тысяч 499 случая ОРВИ, показатель составил 87,5 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 1,9% и ниже уровня эпидемического порога на 20,5%.

По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа, аденовирусной, риновирусной и бокавирусной инфекций.

Сохраняется сезонный подъем заболеваемости пневмонией. За 49 неделю 2017 года в области зарегистрировано 421 случай пневмонии, показатель составил 12,74 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 9,9%. В Челябинске зарегистрировано 154 случая, показатель составил 12,85 на 100 тысяч населения. В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости в городе снизился на 10%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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