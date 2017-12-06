В Челябинске ищут арендаторов для помещений розничной сети экс-губернатора

Торговая сеть «Проспект» уходит с розничного рынка Челябинска. Ее помещения будут переданы арендаторам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , объявления о сдаче в аренду 11 ТК «Проспект» появились на сайте ООО «Проспект», владеющего 38 объектами коммерческой недвижимости в Челябинске, включая и магазины одноименной сети.

В руководстве розничной сети подчеркивают, что речь идет именно об аренде комплексов. По всей видимости, на смену «Проспекту» придут представители федеральных торговых брендов.

Напомним, розничная сеть «Проспект» принадлежит семье и партнерам экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.12.17

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