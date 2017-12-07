«Не могли дозвониться»: глава Общественной палаты попытался оправдать провал встречи по Томинскому ГОКу

В Челябинске подвели итоги первой встречи рабочей группы по Томинскому ГОКу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин попытался возложить вину за неудавшееся обсуждение на движение «Стоп-ГОК».

По словам «главного общественника» Южного Урала, организаторы встречи долгое время не могли получить от эко-активистов пожелания по повестке. Якобы поэтому они не были учтены. Впрочем, тут же г-н Дубровин повторил аргумент, озвученный им в ходе встречи 1 декабря, о голосовании в социальных сетях: «В голосовании приняли участие 5 тысяч человек, и 93% отметили, что их, в первую очередь, интересует воздух», – напомнил председатель общественной палаты. Что неудивительно: голосование проходило в период достаточно продолжительного режима неблагоприятных метеоусловий, продолжавшегося с 20 ноября. Это, кстати, отметил эксперт Яков Гуревич. «93% проголосовавших – это те, кто обеспокоен состоянием воздуха в Челябинске, – заявил он. – Им, может быть, вообще плевать на Томинский ГОК».

Вообще, на протяжении всего обсуждения Олег Дубровин демонстрировал чудеса изворотливости. Так, на претензии по поводу ограничения числа экспертов со стороны «Стоп-ГОК» лишь семью, председатель ОПЧО настойчиво заметил, что «Стоп-ГОК» – не единственное экологическое движение в городе. Однако, едва ли не главной причиной формирования не устроившей «Стоп-ГОК» повестки была названа невозможность получить предложения от эко-активистов до них, якобы, не могли дозвониться. Правда, почему нельзя было внести изменения, когда представители движения сами дозвонились до г-на Дубровина, он не пояснил.

Кстати, о других экологических организациях. Есть такое движение, как «Ключ от города», привел пример г-н Дубровин. Правда, о том, чем оно занимается, сказать сложно: в открытых источниках информации об этом нет, а на странице движения в Facebook числится всего один подписчик, да и размещена там всего одна информация. Но если верить лидеру «Ключа» Сергею Жигалину, именно его движение стояло у истоков серии одиночных пикетов «Не молчи». Ещё одна общественная структура, названная председателем ОПЧО, – Эколого-патриотическое движение России. Правда, о его деятельности также мало известно. Разве что недавний митинг против строительства Томинского ГОКа в парке имени Тищенко да участие в заседании рабочей встречи 1 декабря. Впрочем, как и «Стоп-ГОК», экологи-патриоты настаивали в своих пожеланиях на обсуждении экономического аспекта проекта Русской медной компании по производству медного концентрата. Но организаторы встречи решили не обращать на это внимания.

Возможно, они разделяют точку зрения, высказанную экономистом Сергеем Гордеевым. Эксперт высокомерно заявил, что экономические вопросы должны обсуждать не экологи, а экономисты. Но в таком случае и вопросы экологии должны обсуждать не экономисты, а экологи. И тогда не очень понятно, что делает экономист Сергей Гордеев в экологическом совете при губернаторе и почему так активно включается в обсуждение экологической повестки.

Впрочем, в целом участники обсуждения итогов заседания 1 декабря – как сторонники, так и противники строительства Томинского ГОКа – оценили это мероприятие позитивно. «Нам удалось прорвать информационную блокаду, – заявил Яков Гуревич. – Это уже хорошо». Правда, пока это единственный положительный результат. Организацию же мероприятия эксперт оценил на «два». «Если мы говорим об экспертном обсуждении, к чему был доклад о проекте Томинского ГОКа со всеми этими слайдами? – недоумевая, произнес он. – Это же уровень школьников. Ну, хотели вы рассказать, почему было не выложить доклад заранее на сайте Общественной палаты? Зачем было отнимать время?»

Оценивая результаты уже сегодняшнюю дискуссию, Яков Гуревич в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» высказал сдержанный оптимизм: «Решение-то на самом деле одно, – отметил он, давая понять, что ГОКа быть не должно. – Но хорошо уже, что о проблеме начали говорить».

Продолжат говорить о проблеме после 15 декабря, как сообщил председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин. При этом ОПЧО готово обсуждать эту проблему и без «Стоп-ГОКа». Как готово – тоже понятно: напомним, что на второй встрече организаторы вновь планируют обсудить возможное вредное воздействие Томинского ГОКа на атмосферный воздух. Тему, не вызвавшую ни одного вопроса в минувшую пятницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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