В Челябинске пьяный сотрудник автосервиса угнал машину клиента

Сотрудник автосервиса «подшофе» пытался убежать от полиции на автомобиле клиента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вчера вечером.

В дежурную часть ГИБДД УМВД по Челябинску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Калининском районе, на улице Братьев Кашириных с участием автомашин «Лада-Калина» и «Тойота Секвоя». Виновник с места ДТП скрылся.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД, двигаясь к месту происшествия, заметили автомашину «Тойота Секвоя» с признаками повреждений. Однако в ответ на требование остановиться водитель лишь увеличил скорость. Правда,погонядлилась недолго: не справившись с управлением, мужчина выехал за пределы проезжей части, после чего был заблокирован и задержан полицейскими.

Водитель остановленного автомобиля в момент задержания находился в состоянии опьянения. В ходе работы полицейские установили, что задержанным оказался ранее судимый житель Челябинска, который будучи сотрудником автосервиса, расположенного в Курчатовском районе, угнал автомобиль «Тойота Секвоя», оставленный для ремонта одним из клиентов.

Кроме того, полицейские установили, что задержанный не имеет права на управление транспортным средством и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, а также к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Задержанный доставлен сотрудниками ГИБДД в отдел полиции.

«В результате преступных действий злоумышленник причинил потерпевшему ущерб на сумму более 800 тысяч рублей,– сообщили в полицейском главке. – Похищенный автомобиль возвращен владельцу».

В отделе полиции «Курчатовский» по факту угона возбуждено уголовное дело.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по факту оставления места ДТП в отношении мужчины возбужденно административное производство по части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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