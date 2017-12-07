Южноуральские подростки пытались смыть младенца в унитаз

В Троицке несовершеннолетние родители решили утопить младенца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующая история произошла в одном из общежитий города. Подробностями происшествия поделились в соцсетях очевидцы.

«Девочка (15 лет) втихаря от всех родила в туалете от своего 18-летнего парня. В самый ответственный момент отец забегает к ней и кричит: «Смывай быстрее ребёнка», – написала участница сообщества «Подслушано Троицк», добавив, что крики малыша вскоре услышала мать молодого человека.

Пользователи соцсетей отмечают, что бабушка не дала подросткам убить малыша: сначала она ударила новоиспеченного отца, затем отрезала пуповину и вызвала истекающей кровью роженице скорую помощь. Впоследствии юную мать с ребенком в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Малыш не факт, что выживет, потому что недоношенный. Девочка у гинеколога не наблюдалась и очень много курила и пила: в общем, делала все, что бы ребёнок умер», – резюмирует автор сообщения.

В данный момент новорожденный находится в реанимации, малыш подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам полицейской проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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