Троицкие подростки отрицают, что хотели убить ребенка

На Южном Урале несовершеннолетняя мать, родившая в туалете, отрицает обвинения в попытке избавиться от младенца.

Как уже сообщал «Новый День», шокирующая история на днях произошла в Троицке. По данным пользователей соцсетей, 15-летняя девушка, встречаясь с 18-летним приятелем, скрыла от всех свою беременность, злоупотребляла спиртным и много курила. Ребенок появился на свет на 37 неделе беременности в туалете общежития.

По информации очевидцев, услышав стоны роженицы, отец ребенка ворвался в туалет, крича подруге: «Быстрее смывай ребенка в унитаз!». На шум прибежала мать парня. Женщина ударила нерадивого сына, после чего перерезала малышу пуповину и вызвала «скорую».

Школьницу с младенцем в тяжелом состоянии доставили в больницу, откуда затем направили в челябинский областной перинатальный центр.

Родами 15-летней троичанки заинтересовался Следственный комитет.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят доследственную проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Собственное расследование проводит и аппарат детского обмудсмена. «Сейчас работаем по ситуации в Троицке – домашние роды у 15-летней девушки. Первое и самое важное – состояние малыша стабильное. Угрозы жизни и здоровью нет. Самочувствие девушки тоже в порядке», – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина, добавив, что факт причинения вреда новорожденному еще предстоит доказать.

В ближайшее время специалисты намерены выехать в Троицк, чтобы дать оценку действиям соцслужб. Южноуральский обмудсмен отмечает, что намерена оказать поддержку и сделать все возможное, чтобы малыш воспитывался в родной семье.

Тем временем, родители-подростки уже дали младенцу имя и не избегают общения с прессой. По словам новоиспеченной матери, ни она, ни ее парень не пытались смыть ребенка в канализацию, откуда поползли такие слухи, пара не знает. Накануне родов девушка осталась ночевать у своего приятеля, а наутро, почувствовав сильную боль в животе, пошла в туалет, в итоге родила малыша прямо в унитаз.

Молодая мать настроена серьезно: школьница мечтает выйти за приятеля замуж, чтобы вместе воспитывать малыша.

Отметим, если выяснится, что беременность наступила после того, как новоиспеченному отцу исполнилось 18 лет, ему грозит уголовная ответственность за половое сношение с девочкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста.

Челябинск, Юлия Димова

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