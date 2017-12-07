Росприродназор: Коммунальщики годами занижали количество выбросов челябинской свалки

Оператор челябинской городской свалки в разы занижал статистику по выбросам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , городская свалка генерирует 21% от общего количества выбросов в Челябинске. Об этом заявил руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников.

При этом контролирующие органы до сих пор не имеют представления о воздействии выбросов на качество воздуха и здоровье горожан, признал чиновник. «В статотчетности количество выбросов было в разы занижены,– заявил Виталий Курятников. – На сегодня мы знаем, что свалка дает 21% общего объема выбросов. Это 62,5 тысячи тонн в год. В основном, речь о метане – веществе четвертого класса опасности. Но выводится метан из атмосферы в виде формальдегида. То есть мы получаем 110 тонн формальдегида в год. Чтобы было понятно: крупнейший по объемам промышленный источник выбросов формальдегида – Челябинский цинковый завод – дает 3 тонны в год».

При этом в минэкологии региона предпочитают не придавать слишком уж большого значения выбросам, генерируемым свалкой. Так, заместитель министра Андрей Новоселов заявил, что, конечно, свалка, как и любой другой объект, загрязняет атмосферу, но валовый объем выбросов не значит, что она может так уж сильно влиять на здоровье челябинцев.

Отметим, что полигон расположен не за пределами областного центра, а в городской черте и к нему практически вплотную примыкает жилая зона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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