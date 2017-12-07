Спрут: новый проректор подружил ЮУрГУ с РМК

Стали известны подробности назначения Олега Дубровина проректором ЮУрГУ.

Напомним, председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин занял должность проректора Южно-Уральского государственного университета.

По данным пресс-службы палаты, накануне, 6 декабря, на вечернем заседании ректората ЮУрГУ Олег Дубровин был представлен ректором Александром Шестаковым в качестве нового проректора. В функционал Дубровина будут входить весьма широкие полномочия: взаимодействие с органами власти, кураторство молодежной политики и работы юридического института. При этом он сохранит и пост председателя общественной палаты.

Как рассказал корреспондент РИА «Новый День» источник, знакомый с ситуацией, новый пост г-н Дубровин занял при активном содействии вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова. При этом для трудоустройства «главного общественника» региона руководству вуза пришлось создать новую должность – уже седьмого проректора, на сей раз по взаимодействию с органами власти.

Отметим, ранее такой должности в ЮУрГУ не было в принципе. Подобное практиковали только в Челябинском госуниверситете. Как правило, этот пост занимал человек, в котором была заинтересована та или иная бизнес-корпорация.

Кстати, Олег Дубровин уже отметился в новой должности первыми достижениями. Правда, не по части взаимодействия с органами власти. Так, он «завел» в лаборатории ЮУрГУ несколько заказов от Русской медной компании, собирающейся построить Томинский ГОК в нескольких километрах от Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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