Быстро все закрыли рты и пошли фотографировать: в ОПЧО объяснили, чем должны заниматься южноуральцы

Общественная палата Челябинской области провела еще одно «установочное» мероприятие по проблемам экологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на сей раз речь шла об улучшении качества атмосферного воздуха в регионе.

По всей видимости, тема воздуха стала любимой для нынешнего председателя Общественной палаты Челябинской области (ОПЧО) Олега Дубровина. Напомним, в минувшую пятницу состоялась первая встреча по проблеме строительства Русской медной компанией Томинского ГОКа. По словам «главного общественника» региона, это было «установочное» заседание. И посвятить его организовавшая встречу ОПЧО решила проекту Томинского ГОКа и…конечно же, воздействию предприятия на атмосферный воздух. Правда,1 декабря желающих обсуждать «воздушный» аспект спорного проекта желающих не нашлось, почему тема была перенесена на следующую встречу.

И вот, спустя шесть дней региональная общественная палата вновь обращается к теме воздуха. Хотя сам Олег Дубровин считает, что темы этих двух мероприятий разные. Как изволил выразиться председатель ОПЧО вчера во время записи программы «Час-полит», 1 декабря общественники планировали обсудить воздействие на воздух именно Томинского ГОКа, а в рамках «круглого стола» речь будет идти о воздухе вообще. Вот такие бывают глубокие нюансы в деятельности ОПЧО.

Кстати, нынешний «круглый стол» оказался, по словам г-на Дубровина, тоже «установочным» мероприятием. И принявшие в нем участие «профессиональные общественники» проявили себя во всей красе.

Выступления представителей надзорных органов и синоптиков были достаточно короткими и особых вопросов не вызывали. Так, начальник регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников кратко охарактеризовал сложившуюся ситуацию, в очередной раз остановившись на том, какую долю выбросов генерируют крупные промышленные предприятия (45%), мелкие и средние предприятия (21-25%), а также транспорт (30-34%).

Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора Галина Романова посетовала на ужасающее состояние улиц Челябинска и нежелание городских властей заниматься уборкой и мытьем муниципальных артерий. Замруководителя Челябинского ЦГМС Ирина Попова посетовала на нехватку постов наблюдения: вместо необходимых 10-20 у центра их сегодня всего 8.

Лишь выступление заместителя министра экологии Челябинской области Андрея Новоселова вызвало недоумение. Ничего значимого чиновник не сказал, решив остановиться на государственной программе «Охрана окружающей среды в Челябинской области» на 2018-2025 годы. Вскоре нудное перечисление мероприятий программы всем наскучило, и участники «круглого стола» перешли к вопросам.

Пришедших интересовало, когда же воздух в Челябинске, действительно, станет чище. Но у чиновника не было ответа на этот вопрос. Как и на вопрос, сколько денег еще необходимо минэкологии для реального улучшения ситуации в подведомственной ему сфере. Когда же председатель ОПЧО Олег Дубровин спросил, достаточно ли сейчас у ведомства инспекторов для контроля за выбросами, г-н Новоселов и вовсе отказался отвечать на этот вопрос.

Впрочем, ничего удивительного в такой позиции министерства нет. Так, один из выступивших горожан заявил, что это ведомство оказалось самым информационно закрытым. «Мы пытались проверить, как и куда можно обратиться с жалобой на выбросы, – рассказал челябинец. – На сайте министерства экологии я таких телефонов не нашел. Когда же дозвонился до секретаря, мне посоветовали написать на сайт ведомства и ждать ответа 30 дней».

Кстати, этот эксперимент натолкнул мужчину на предложение создать единый колл-центр, куда бы стекались все жалобы челябинцев на выбросы. Но вряд ли эта идея вызовет восторг у чиновников. Ведь не исключено, что множество «приемных», «горячих линий» и прочих телефонов создано именно для того, чтобы «размыть» общее число жалоб: 1 тысяча жалоб в отчете ведомства выглядит не так пугающе, как 15 тысяч или 100 тысяч позвонивших.

Но следует признать, что это предложение да еще идея другого общественника опутать Челябинск сетью датчиков, которые в режиме реального времени будут формировать общую картину по выбросам, показывая среди прочего «всплески» загрязнения в том или ином районе, оказались едва ли не единственными ценными инициативами на протяжении занявшего два с половиной часа «круглого стола».

Потому что предложение открыть «охоту» на дымящие трубы вряд ли вызовет что-то, кроме улыбки. Инициаторами этой акции, напомним, стали автор нескольких социальных проектов Дмитрий Закарлюкин и руководитель благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков. Вся эта затея очень уж смахивает на стремление отвлечь внимание горожан от крупных предприятий, обвинив в очередном челябинском смоге какую-нибудь пекарню или автосервис. При этом г-н Безруков всю борьбу с крупными загрязнителями почему-то сконцентрировал на ЧМК. И сделал это так топорно, что получил на «круглом столе» нагоняй от управляющего директора комбината Анатолия Щетинина. Топ-менеджер обвинил общественника, ни много, ни мало, в клевете.

Однако именно идея «охоты» на трубы больше всего понравилась Олегу Дубровину. «Мне кажется, это именно, чем необходимо сегодня заниматься», – с убежденностью произнес председатель ОПЧО. Возможно, вдохновленный этой похвалой, Виталий Безруков расслабился окончательно. И, по уже сложившейся традиции, обвинил челябинцев в паникерстве. Причина паники, убежден эколог, в объявлении синоптиков режима неблагоприятных метеоусловий. «На улице ветер 9 метров в секунду, а люди звонят и жалуются: мы задыхаемся, хотя на улице ничего не происходит, – пожаловался эксперт общественной палаты. – Это как бы информационный повод: объявили НМУ – люди звонят и жалуются. Или увидели где-нибудь на окраине трубу и облако над предприятием – все, это смог».

В обиде на «непросвещенных» челябинцев эколога поддержала еще один эксперт общественной палаты – Луиза Коржова, всегда выступавшая за закрытие любой информации, способной, по ее мнению «напугать людей». Этой позиции она придерживается до сих пор: «Нужно всегда понимать, что есть одна сторона –распространять информацию, другая сторона – ее восприятие. А это мы забываем, -наставительно произнесла эксперт. – Потому что если мы такие вещи пишем, то у нас возникают различные фобии».

Впрочем, мнение высокоумных экспертов об уровне их интеллектуального развития рядовых южноуральцев, наблюдавших за «круглым столом» с помощью интернет-трансляции, мало интересовало. Большинство комментаторов давно уже пришло к выводу, что мероприятие ОПЧО выдержано строго в стиле «поговорят и разойдутся». Причем мнение это был настолько единодушным, что вывело из себя председателя палаты Олега Дубровина. «Я просто всех призываю, действительно, от слов переходить к делу, – обратился он к жителям области после двух с половиной часов разговоров. – И к делу переходить таким образом: фиксировать источники загрязнения и передавать информацию в надзорные органы. А если мы все будем сидеть на диванах или перед интернетом и только комментировать то, как проводится мероприятие, к сожалению, мы не придем к тому результату, который нам всем необходим».

По всей видимости, г-н Дубровин напрочь забыл, что задача общественной палаты – слушать и слышать ту самую общественность, которую эксперты ОПЧО списали за ненадобностью в «неспециалисты», а сам он начал учить, чем ей заниматься, а чем – нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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