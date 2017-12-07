«Всем хана!»: челябинский активист разгромил штаб Навального

В челябинском штабе Алексея Навального устроили очередной погром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в арендованном офисе сторонников несистемной оппозиции.

По словам куратора штаба Алексея Табалова, в первой половине дня в помещение ворвался один из представителей челябинского отделения Национально-Освободительного движения (НОД).

Он принялся крушить все на своем пути: ломать стулья, агитационные конструкции и даже разбивать лампы освещения.

«Видимо был под впечатлением от вчерашнего выдвижения Путина на новый срок, – предполагает г-н Табалов. – Кричал, что мы все тут предатели, раз не поддерживаем Путина, и что нам всем хана».

Общественники самостоятельно скрутили НОДовца и вызвали вневедомственную охрану. Спустя еще полчаса на место происшествия прибыли полицейские.

По предварительным оценкам, причиненный штабу ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Отметим, за последние полгода это уже третье нападение на челябинский штаб оппозиционного политика. Минувшим летом, напомним, хулиганы бросили в окно стеклянную бутылку. Еще одну емкость с непонятной жидкостью закинули в офис «навальновцев» в ноябре этого года. Тогда же на крыльце избирательного штаба появилась надпись: «Фашизм не пройдет».

Челябинск, Юлия Димова

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