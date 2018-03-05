Штаб Навального в Челябинске забросали яйцами

В челябинском штабе оппозиционера Навального очередное ЧП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» сегодня утром на входной двери арендованного офиса активисты обнаружили размазанную по стеклу жидкость.

По словам куратора штаба Алексея Табалова, как оказалось, неизвестные забросали офис куриными яйцами.

Общественники связывают нападение с активной подготовкой к 18 марта, несмотря на отказ ЦИК допустить Алексея Навального к выборам президента России.

«Сейчас мы готовим сотни наблюдателей, которые в день голосования не позволят жуликам фальсифицировать явку на избирательных участках», – отмечают в штабе.

Собеседник агентства добавил, что с лета прошлого года это уже четвертое по счету происшествие.

Напомним, в июле 2017-го хулиганы разбили окно штаба, бросив в него стеклянную бутылку. Еще одну емкость с непонятной жидкостью закинули в офис «навальновцев» в ноябре прошлого года. Тогда же на крыльце появилась надпись: «Фашизм не пройдет».

В начале декабря в офисе и вовсе устроили погром. Средь бела дня в помещение ворвался представитель челябинского отделения Национально-Освободительного движения и начал крушить все на своем пути: ломать стулья, агитационные конструкции, разбивать лампы освещения. Члены штаба сняли происходящее на видео, затем связали дебошира и вызвали сотрудников ЧОП.

Причиненный ущерб составил более 10 тысяч рублей, пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

Однако представители МВД возбуждать уголовные дела по всем трем фактам отказались.

«Мы же не штаб Путина и не сидим в ФСБ, поэтому уголовные дела и не заводят, – считает Табалов. – Полиция не усмотрела в действиях нападавших каких-либо нарушений. Правда, активиста НОД после погрома в штабе наказали на 500 рублей, однако оплатил ли он этот штраф, до сих пор непонятно».

Любопытно, что за то же мелкое хулиганство другой активист, задержанный на митинге сторонников Навального в конце января, получил 10 суток ареста.

Как уже сообщал «Новый День», столь жесткий приговор активисту огласили в Советском районном суде за грубые высказывания в адрес президента России Владимира Путина со сцены в сквере возле ДК Колющенко.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.03.18

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