Волонтер челябинского Штаба Навального получил 10 суток ареста

Активист, задержанный на митинге сторонников Навального в Челябинске, арестован на 10 суток.

Как уже сообщал РИА «Новый День», волонтер Штаба Навального Денис Ибрагимов был задержан сегодня после выступления на акции в поддержку «Забастовки избирателей» и доставлен в отдел полиции «Советский». Там в отношении него составили административный протокол. Оппозиционера обвинили в мелком хулиганстве: активист грубо высказался в адрес президента России Владимира Путина со сцены акции протеста.

После этого Ибрагимова отвезли в Советский районный суд. По словам волонтера Штаба Навального Бориса Золотаревского, поначалу пришедших поддержать задержанного челябинцев полиция отказывалась пустить в суд, заявляя, что «сегодня у суда выходной день».

«В суде очень-очень разозлились, что аж 14 человек пришли поддержать Дениса «в выходной день» и таки позвонили в «Росгвардию», – написал в соцсетях Золотаревский. – Те, в свою очередь, приехали, отметили, что в суд пришло очень много людей и уехали. Зато нам показался секретарь суда. Он сказал: «Дадут, по ощущениям, полторы тысячи, но могут и сутки. Правда заседание как-то долго идет».

Однако приговор оказался намного более жестким. «Задержанному сегодня в Челябинске после митинга в поддержку «Забастовки избирателей» Денису Ибрагимову судья Шеина дала 10 суток административного ареста, – сообщил руководитель челябинского Штаба Навального Алексей Табалов. – К нему не допустили адвоката, навязывали адвоката по назначению, от которого Денис отказался».

Напомним, митинг в поддержку «Забастовки избирателей» прошел сегодня в сквере у ДК имени Колющенко. По оценкам самих участников, он собрал около полутора тысяч человек. Полиция говорит о 750-850 участниках.

Челябинск, Виктор Елисеев

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