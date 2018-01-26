Полиция нагрянула в штаб Навального в Челябинске

Полиция провела обыск в челябинском офисе штаба Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит к сторонникам Алексея Навального в Челябинске полицейские нанесли около полудня. Об этом сообщил руководитель регионального штаба Алексей Табалов.

По словам оппозиционера, сотрудники полиции искали в помещении листовки с призывом к забаставке избирателей. «Полицейские показали нам сканы листовок и постановление облизбиркома о признании их незаконной агитацией, – рассказал Алексей Табалов. – Сказали, что поступило анонимное сообщение о том, что эти листовки есть у нас в штабе. Действовали они предельно корректно. Провели осмотр, ничего не нашли и удалились. К их действиям у нас никаких претензий нет. Есть претензии к самому признанию таких листовок незаконными. Но это вряд ли инициатива областной избирательной комиссии. Сейчас подобные решения, как под копирку, штампуются по всей России».

При этом, по словам одной из сотрудниц Штаба Навального, даже сами полицейские удивлялись, зачем их направили к ним в таком количестве. «Пришли по анонимке искать листовки, которых даже никогда не было в штабе, – написала она в соцсетях. – 6 сотрудников полиции. По анонимке. Даже сами рядовые возмущаются: зачем так много народа?!»

В данный момент офис работает в прежнем режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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