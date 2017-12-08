В Копейске инвалида оставили без бесплатных лекарств

Копейская больница не обеспечивала инвалида полагающимися ему бесплатными лекарствами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал законными требования прокурора Копейска о необходимости обеспечения отдельных категорий граждан, отказавшихся от набора социальных услуг, льготными лекарственными препаратами за счет средств бюджета региона.

Прокуратура Копейска провела проверку по обращению 67-летнего инвалида 3 группы о нарушениях его социальных прав. В ходе нее выяснилось, что городская больница №1 не принимала должных мер к обеспечению инвалида льготными лекарственными препаратами за счет средств бюджета области, так как он отказался от набора социальных услуг.

«Медицинским учреждением не принято во внимание, что заявитель страдает заболеванием, включенным в Перечень категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, – отметили в надзорном ведомстве. – Таким образом, указанный гражданин имеет право на обеспечение лекарственными препаратами за счет средств бюджета региона и его отказ от набора социальных услуг в рамках федеральной льготы не исключает его бесплатное лекарственное обеспечение в порядке, установленном субъектом Российской Федерации. В Челябинской области указанный порядок определен постановлением правительства Челябинской области от 26 декабря 2007 года № 272-П».

В связи с изложенным, прокуратурой города главному врачу ГБУЗ «Городская больница №1 Копейска» внесено представление об устранении нарушений закона, которое было обжаловано учреждением здравоохранения и признано законным и обоснованным решением Копейского городского суда от 14 сентября 2017 года. Указанное решение городского суда оставлено без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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