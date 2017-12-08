Уральский арбитраж вернул Южноуральску землю, отданную парковщикам без торгов

Парковщики Южноуральска не смогли опротестовать решение о возврате городу земельных участков, полученных ими в собственность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность требований прокурора о признании недействительными договоров купли-продажи муниципальных земельных участков в Южноуральске

Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры области арбитражным судом признаны недействительными договоры купли-продажи муниципальных земельных участков в Южноуральске под размещение автопарковок. Дело в том, что землю предприниматели получили, минуя процедуру торгов.

Действующим законодательством предусмотрена возможность реализации земельных участков без проведения торгов собственникам расположенных на них объектов недвижимого имущества. Между тем, имеющиеся на участке автопарковки объектами недвижимости не являлись. По сути, они представляли собой асфальтобетонное покрытие, не обладающее самостоятельным функциональным назначением.

«Заключенные договоры грубо попирали права и охраняемые законом интересы государства и муниципального образования, публичные интересы, повлекли переход в пользу хозяйствующих субъектов права собственности на землю в отсутствие обязательных конкурентных процедур, чем ограничили иных субъектов предпринимательской деятельности в возможности приобрести право пользования участками на законных основаниях»,– констатировали в прокуратуре.

Арбитражным судом Уральского округа судебные акты первой и апелляционной инстанций, которыми требования прокурора признаны обоснованными, оставлены без изменений, кассационные жалобы индивидуальных предпринимателей без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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