В Челябинской области Охотрыболовсоюз больше года не платил сотрудникам зарплату

В Нязепетровском районе сотрудники Облохотрыболовсоюза больше года не получали зарплату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Нязепетровском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты работникам Облохотрыболовсоюза.

Прокуратура Нязепетровского района проверила соблюдение трудового законодательства в Нязепетровском районном отделении региональной общественной организации «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области.

В ходе нееустановили, что с июня 2016 по август 2017 года председатель правления организации не выплачивал заработную плату 8 работникам, в том числе, уволенным. Общий объем задолженности на 1 сентября 2017 года составил около 250 тысяч рублей. При этом на расчетном счете организации имелись средства, достаточные для своевременной выплаты заработной платы сотрудникам в полном объеме. Однако, причитающиеся им деньги они смогли получить лишь после вмешательства прокуратуры.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где по результатам их рассмотрения в отношении председателя Нязепетровского районного отделения «Облохотрыболовсоюза» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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