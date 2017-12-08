На Южном Урале должники выпотрошили машину, чтобы не отдавать ее приставам

Разорившийся предпринимателей с женой из Челябинской области отдали приставам автомобиль без аккумулятора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в Увельском районе судебные приставы арестовали и изъяли у жены местного бизнесмена, солидарной ответчицы по кредитам мужа, принадлежащий ей автомобиль Chevrolet Spark 2013 года выпуска.

Иномарка отправлена на ответственное хранение фирмы-реализатора и после независимой оценки будет передана на реализацию. Правда, много выручить от ее продажи вряд ли получится: ее хозяева сделали все, чтобы машина имела самый непрезентабельный вид.

После неоднократных требований судебного пристава предоставить машину для ареста и назначения штрафа за неподчинение им хозяева авто смирились, но не придумали ничего лучшего, как пригнать иномарку к отделу глубокой ночью, проколоть ей колеса, слить бензини снять аккумулятор. Пришедшая передать ключи жена должника, солидарно с мужем отвечающая по кредитам в размере 15,7 миллиона рублей, на вопросы пристава делала невинные глаза, обвиняя в недобросовестном отношении к машине племянника, которому они с мужем якобы дали попользоваться автомобилем. Тем не менее, после разъяснений, что таким поступком хозяйка вредит только себе, в течение дня иномарке заменили колеса и вернули аккумулятор.

Супруги – солидарные должники по сводному исполнительному производству, в рамках которого судебные приставы Увельского района взыскивают 15,7 миллиона рублей кредитов. Кроме этого, за супругом числятся налоги, стоимость судебной экспертизы, штрафы. Глава семьи – бывший индивидуальный предприниматель, владелец придорожного комплекса на федеральной трассе. Кафе и гостиницу он передал в аренду, а бензозаправочную станцию буквально разворотил, когда у него начались проблемы с выплатами кредитов и встал вопрос об аресте имущества.

Но эпатажная выходка не спасла недвижимость от ареста, равно как и автомобильный парк бизнесмена. У него лично в собственности числится еще два автомобиля: Mercedes Benz E200 и Skoda Superb. Машины находятся под запретом регистрационных действий, судебные приставы требуют их предоставления для ареста, но мужчина утверждает, что машины угнаны. За подтверждающими документами он обратился в отдел полиции, там объявили машины в розыск, но выяснили, что угона не было. Автомобили нашлись в Краснодарском крае у родственников южноуральского предпринимателя. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос о совершении преступления.

С недвижимостью ведется работа для передачи имущества на реализацию, автомобиль также ждет оценка и продажа. Сам должник заявляет, что он намерен пройти процедуру банкротства как физическое лицо. Но пока этого не произошло, судебные приставы Увельского района продолжат взыскивать многомиллионные долги бывшего предпринимателя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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