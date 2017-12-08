Как рыбу к пиву: россиянка предложила себя к новогоднему столу за айфон

Жительница Троицка готова скрасить одиночество оказавшимся в новогоднюю ночь в командировке за хороший подарок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , объявление с оригинальным предложением девушка разместила в социальных сетях.

Примечательно, что предложение адресовано исключительно женатым мужчинам. Если вдруг случилось, что судьба забросила делового человека в южноуральский Троицк, далеко от семьи, то совсем не обязательно встречать новый год в одиночестве, заявила горожанка – она готова составить компанию.

Денег за эту услугу троичанка, кстати, не просит. «Мужчина должен решить, где именно они услышат бой курантов, позаботиться об угощении и подарке – желательно продукции компании Apple»,– пишет U74. Заинтересовавшимся предложением она предлагает поставить «лайк» под записью. Победителя горожанка обещает выбрать сама.

Пользователи соцсетей активно включились в обсуждение неоднозначного поста. Большинство разделилось на два лагеря: одних возмущала этическая сторона вопроса, других – слишком завышенная, по их мнению, цена.

Третьи гадают, что именно хочет получить автор предложения: телефон, планшет, ноутбук, телеприставку или готова ограничиться часами. Большинство пришло к выводу, что цена вопроса – все-таки iPhone.

Кстати, какие конкретно услуги готова предложить юница за такой новогодний подарок, она не уточнила.

Челябинск, Виктор Елисеев

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