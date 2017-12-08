100 рублей зажали: южноуральские олигархи отказались согласовывать МРОТ профсоюзов

В Челябинской области «клуб олигархов» увеличил минимальный размер оплаты труда на 800 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на Южном Урале в 2018 году МРОТ составит 10 тысяч 500 рублей. Такое решение приняло сегодня правление Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Напомним, сейчас этот показатель составляет 9 тысяч 700 рублей. Таким образом, «минималка» , которую представители СПП гарантируют своим сотрудникам, увеличилась на 800 рублей.

Что интересно, представители профсоюзов предлагали «нарастить» МРОТ до 10 тысяч 600 рублей. Однако, по всей видимости, это предложение показалось собственникам и топ-менеджменту южноуральских предприятий слишком радикальным. Со своей стороны они настаивали на увеличение «минималки» до 10 тысяч 400 рублей. Лишь после выступления бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, передавшего просьбу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского увеличить МРОТ до 10 тысяч 500 рублей, члены «клуба олигархов» смягчились. По всей видимости, решив, что для губернатора лишних 100 рублей не жалко.

Отметим, что решение о МРОТ, вылившееся в торговлю вокруг 100 рублей, принимали владельцы крупных предприятий Южного Урала, регулярно отчитывающиеся о повышении заработной платы своим работникам. По идее, если верить бодрым рапортам местных олигархов, у них, в принципе, сотрудники не должны получать зарплаты, утверждаемые ежегодно в качестве МРОТ. Однако 100 рублей для них являются принципиальным вопросом.

Между тем, согласно данным РИА «Рейтинг», доля работников, получающих больше 100 тысяч рублей в месяц, в Челябинской области в 2017 году составила всего 1,54%. А вот 12,4%, или каждый 8-ой, зарабатывают менее 10 тысяч в месяц. Медианна зарплата в регионе в апреле, по данным издания, составила 23 тысячи 500 рублей, что превышало прожиточный минимум для работающего южноуральца в 2,4 раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.12.17

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