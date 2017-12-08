Минстрой раскритиковал южноуральских чиновников – врут

Власти южноуральского города врали Москве о состоянии системы водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , заместитель министра строительства России Андрей Чибис жестко раскритиковал бездействие властей в решении проблем с водоснабжением Копейска. Сделал он это во время посещения поселка Потанино – одного из наиболее проблемных поселений Копейска. Хотя в других населенных пунктах с обеспечением водой ситуация не намного лучше: горожане давно уже привыкли к многочисленным авариям, отключению воды или снижению давления в системе водоснабжения, оставляющему верхние этажи пятиэтажек без ресурса.

Масла в огонь подлило то, что местные чиновники даже не поставили Минстрой в известность о критическом состоянии городской системы водоснабжения: несмотря на многолетние проблемы, в Москву бодро рапортовали об отсутствии перебоев с водой. Между тем, в том же Потанино, по словам жителей, воду зачастую дают по часам. «Мы узнали о проблемах с водой в Копейске из федеральных СМИ, – признался Андрей Чибис. – Конечно, это не дело, когда люди или вообще не могут дозвониться до ресурсной компании и сообщить о проблеме, или проблема не решается. В случае с Копейском, конечно, власти не сработали».

Вместе с тем, сложная ситуация с водоснабжением – системная проблема для малых городов. Решить ее призвана региональная система мониторинга, о создании которой договорились федеральный чиновник и правительство Челябинской области. «Нужен один телефон, сайт, еще какие-то механизмы, куда можно было бы обратиться и сообщить о проблеме, а не писать обращение и идти с ним в приемную губернатора. Тогда о проблеме будет известно и ее решение можно будет проконтролировать. Это необходимо еще и для того, чтобы главы знали: ничего они скрыть не смогут».

Челябинск, Виктор Елисеев

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