Эксперты опровергли космическую версию утечки рутения

Ряд специалистов считает версию о том, что в выбросе рутения-106 виноват космический спутник, фантастической.

Как уже сообщал «Новый День», межведомственная комиссия озвучила результаты проверки ПО «Маяк» на предмет источника выброса радиоактивного вещества, зафиксированного в воздухе Челябинской области в сентябре – октябре текущего года. Не обнаружив превышений, ученые-атомщики заявили, что склоняются к версии сгорания космического аппарата, на борту которого находился источник с этим изотопом.

Между тем, один из представителей Российской академии космонавтики имени Циолковоского считает, что «внеземная» версия появления рутения в Челябинской области далека от истины.

«Рутений в энергосистемах космических аппаратов не используется. Пускай, кому интересно, ищут версии. Я могу гарантировать одно, что из-за космических аппаратов это не произошло», – цитирует «Национальная служба новостей» академика РАН Александра Железнякова.

Аналогичного мнения придерживаются и представители Гринпис России, первыми опубликовавшие отчеты Росгидромета, согласно которым с 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности в аэрозолях фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. Напомним, наибольшая концентрация техногенного радионуклида в 100-километровой зоне ПО «Маяк». Загрязнение охарактеризовали как экстремально высокое. По данным специалистов, в районе Аргаяша радиационный фон был превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем. В Новогорном превышение зафиксировано в 440 раз.

«К сожалению, комиссия не ответила сегодня на ряд вопросов, которые появляются в этой связи,– заявили в «Гринпис». – В первую очередь, на наш взгляд, нужно осмотреть предприятия ядерно-топливного цикла, поскольку активность достаточно большая».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.12.17

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