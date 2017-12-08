Ученые не нашли рутений-106 на ПО «Маяк», будут искать в другом месте

Межведомственная комиссия, проверявшая предприятие «Росатома» после выброса радиации, не выявила превышений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ контрольных проб на площадке ПО «Маяк» не показал наличия в них опасного изотопа. Мощность дозы гамма-излучения соответствует естественному радиационному фону. Не вызывает сомнений и исправность установленной на предприятии системы радиационного мониторинга, отметили проверяющие.

По мнению ученых, фальсифицировать данные с целью скрыть факт выброса рутения вручную невозможно, для этого нужно изменить несколько сотен тысяч показаний, что при проверке бросилось бы в глаза.

Не обнаружено следов рутения и в организме 250 сотрудников ПО «Маяк», в том числе работников радиохимического завода, прошедших обследование на Спектруме излучения человека в период с октября по ноябрь 2017 года.

В материалах проверки межведомственной комиссии также сообщается, что наиболее вероятной причиной повышения уровня рутения-106 в воздухе могло быть сгорание в атмосфере спутника, на борту которого находился источник с этим изотопом, сообщает RT. Точное расположение космического аппарата не установлено, за основу специалисты берут сразу две точки, где фиксировалось превышение – Южный Урал и Восточная Европа, расположенных в 2,5 тысячах километров друг от друга.

Напомним, ранее ту же гипотезу выдвигал один из преподавателей физики челябинского вуза. На условиях анонимности ученый сообщил, что источником чистого рутения-106, зафиксированного на Южном Урале в конце сентября – начале октября, могла произойти аварийная ситуация в космосе. Специалист также полагает, что если бы выброс произошел на «Маяке», то в воздухе были бы зафиксированы и другие изотопы, однако данные Росгидромета свидетельствуют об обратном.

Отметим, первоначально межведомственная комиссия прорабатывала версию появления рутения-106 в воздухе вследствие производства медицинских препаратов. Однако этот изотоп в российской медицине в чистом виде не применяется.

Для дальнейшего изучения ситуации с рутением по поручению правительства России будет создана еще одна межведомственная рабочая группа. Об этом на прошедшей сегодня в Москве пресс-конференции заявил директор проекта департамента коммуникаций Росатома Андрей Иванов.

В состав рабочей группы войдут представители Росатома, Росгидромета, Ростехнадзора, Федерального медико-биологического агентства и Минпромторга.

Напомним, следы радиоактивного изотопа рутения-106 в начале октября обнаружили европейские службы экологического мониторинга. Наибольшие показатели суммарной активности данного вещества были отмечены 30 сентября в Бухаресте (145 мБк/м3). Немногим позже наличие рутения в воздухе подтвердили и южноуральские власти. 20 ноября Росгидромет опубликовал информацию о радиационной обстановке в России, согласно которой 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности в аэрозолях также фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. Наибольшая концентрация радионуклида рутения-106 наблюдалась в 100-километровой зоне ПО «Маяк». Загрязнение охарактеризовали как экстремально высокое. По данным специалистов, в районе Аргаяша радиационный фон был превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем. В Новогорном превышение зафиксировано в 440 раз.

В «Росатоме» заявили, что все объекты атомной отрасли России, включая энергоблоки АЭС, а также предприятия ядерного оружейного комплекса в момент выброса рутения-106 работали в штатном режиме. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли подтвердила и проверка Ростехнадзора.

Впоследствии для обнаружения источника выброса была создана независимая группа ученых. В специальную комиссию вошли представители института проблем безопасного развития атомной энергетики России и члены национальной комиссии по защите от радиационного риска, надзорные органы и специалисты-атомщики, а также сотрудники других российских и европейских научных организаций.

Челябинск, Юлия Димова

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