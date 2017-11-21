«Маяк» опроверг свою причастность к мощному выбросу радиации в атмосферу

ФГУП «ПО «Маяк» выступило с официальным заявлением относительного возможного выброса радиации. На предприятии заявляют, что оно не является источником повышенного содержания рутения-106 в атмосфере и добавляют, что озвученные Росгидрометом данные позволяют сделать вывод о том, что для населения никакой опасности не существует.

«Первые данные о повышенных значениях объемной активности 106Ru в атмосфере регистрировались одновременно в странах Западной Европы, в Татарстане, Волгограде и на Южном Урале на одних и тех же уровнях (10-20 мБк/м3). Экстремально высокие концентрации Ru-106 в атмосфере регистрировались в Словакии (29-30.09.2017) и в Румынии (30.09.2017), которые удалены от ФГУП «ПО «Маяк» на расстоянии около 3000 км, – говорят на «Мяке». – Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк». Озвученные Росгидрометом данные по загрязнению изотопом позволяют сделать вывод, что доза, которая могла быть получена человеком, в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы и не представляет какой-либо опасности для здоровья и жизни людей».

Говоря о непричастности к вероятному выбросу радиации, на предприятии указывают, что рутений-106 может поступить в атмосферу в следующих случаях:

1. Нарушение герметичности оболочки ТВЭЛа в ядерном реакторе или при радиохимической переработке ядерного топлива. Этот вариант в данном случае невозможен, поскольку при этом в атмосферу неизбежно должны были бы поступить десятки других осколочных радионуклидов, которые были бы зафиксированы службами радиационного контроля.

2. При изготовлении новых, использовании существующих или утилизации отработавших свой срок источников ионизирующего излучения на основе рутения-106. Типичный источник из рутения-106 имеет активность около 1-10 Ки. При полном разрушении такого источника измеряемые концентрации рутения-106 в атмосфере могли быть зарегистрированы на удалении до 500 км, а непосредственно в месте разгерметизации источника наблюдался бы повышенный радиационный фон и сильное радиоактивное загрязнение атмосферы.

«На ФГУП «ПО «Маяк» в 2017 году источники из рутения-106 не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано. Радиационный фон в норме», – уточняют на «Маяке». На комбинате также указывают, что «работы по выделению 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет».

Напомним, Росгидромет ранее сообщил о том, что в Челябинской области осенью 2017 года фиксировалось экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106, максимальные значения были отмечены в 100-километровой зоне от «Маяка». Информация о выбросе рутения стала поступать из стран Европы. В ситуацию вмешался Гринпис, который пообещал обратиться по этому поводу в прокуратуру.

Екатеринбург, Челябинск, служба новостей РИА «Новый День»

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