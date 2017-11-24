Откуда он взялся? В России собирают комиссию для определения источников выброса рутения-106

Ученые-атомщики создают комиссию для установления источника происхождения рутения-106, обнаруженного в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте коммуникаций Госкорпорации «Росатом», представители института проблем безопасного развития атомной энергетики России и члены национальной комиссии по защите от радиационного риска предложили собрать независимую группу ученых для установления причин фиксации данного радионуклида в атмосфере. Расследованием выброса рутения займутся сотрудники российских и европейских научных организаций, надзорных органов, специалисты-атомщики, обладающие необходимой квалификацией и исследовательскими возможностями. «Комиссия должна провести повторный анализ первичных данных мониторинга контроля радиационной обстановки, создать и верифицировать компьютерные модели, восстанавливающие картину распространения и движения воздушных масс. В случае необходимости – провести дополнительные исследования и проверки», – отметили в госкорпорации.

Напомним, в начале октября европейские службы экологического мониторинга обнаружили в воздухе следы радиоактивного изотопа рутения-106. Наибольшие показатели активности данного вещества был отмечен 30 сентября в Бухаресте (145 мБк/м3). Немногим позже наличие рутения в воздухе подтвердили и южноуральские власти.

20 ноября Росгидромет опубликовал информацию о радиационной обстановке в России, согласно которой 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности в аэрозолях также фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. Наибольшая концентрация радионуклида рутения-106 наблюдалась в 100-километровой зоне ПО «Маяк». Загрязнение охарактеризовали как экстремально высокое. По данным специалистов, в районе Аргаяша радиационный фон был превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем. В Новогорном превышение зафиксировано в 440 раз.

В «Росатоме» заявили, что все объекты атомной отрасли России, включая энергоблоки АЭС, а также предприятия ядерного оружейного комплекса в момент выброса рутения-106 работали в штатном режиме. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли подтвердила и проверка Ростехнадзора. Специалисты не выявили превышений радиационного фона: на территории ФГУП ПО «Маяк» и его в санитарно-защитной зоне удельная активность рутения-106, как и других радионуклидов, не превышала допустимых и контрольных значений, установленных для предприятия.

Отметим, рутений-106 не существует в природе, его получают для использования в медицине (объем наработки в России – 0,1 Кюри в год), а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли). На организм человека рутений оказывает пагубное влияние, опасен радиоактивностью и радиотоксичностью. По данным Большой Медицинской энциклопедии, критическим органам для растворимых и соединений радиоактивных изотопов рутения является желудочно-кишечный тракт, для нерастворимых – в ряде случаев ЖКТ и легкие.

При попадании внутрь рутений-106 накапливается в почках, также поражает слизистые оболочки носа и глаз, повышает риск развития онкологических заболеваний, может вызывать различного рода аллергические реакции.

Челябинск, Юлия Димова

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